Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Фирменный поезд № 109/110 Самара – Пенза возвращается в расписание

2022-08-17 15:05
Фирменный поезд № 109/110 Самара – Пенза возвращается в расписание
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 августа возобновляет свое ежедневное курсирование фирменный поезд № 109/110 сообщением Самара – Пенза. Из Самары состав будет отправляться в 18:48 и прибывать в Пензу в 22:25 того же дня, в обратном направлении из Пензы поезд будет отправляться в 07:03 и прибывать в Самару в 12:34. Время указано местное.

По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Новоспасск, Канадей, Ключики, Кузнецк и Чаадаевка.

В составе поезда – комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагон купе. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, посадки пассажиров, поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами.

Продажа билетов уже открыта. Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru