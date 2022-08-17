Фирменный поезд № 109/110 Самара – Пенза возвращается в расписание

15:05

С 19 августа возобновляет свое ежедневное курсирование фирменный поезд № 109/110 сообщением Самара – Пенза. Из Самары состав будет отправляться в 18:48 и прибывать в Пензу в 22:25 того же дня, в обратном направлении из Пензы поезд будет отправляться в 07:03 и прибывать в Самару в 12:34. Время указано местное.

По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Новоспасск, Канадей, Ключики, Кузнецк и Чаадаевка.

В составе поезда – комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагон купе. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, посадки пассажиров, поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами.

Продажа билетов уже открыта. Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.