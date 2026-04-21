В первом триместре нынешнего года число пассажиров, которые воспользовались межрегиональными поездами на маршруте Казань – Йошкар-Ола, увеличилось на 50%.

С января по март 2026 года количество пассажиров, путешествующих межрегиональными поездами по Горьковской железной дороге между Казанью и Йошкар-Олой, составило 40 тыс. человек. Это на 57% больше, чем в тот же период 2025 года.

Такой результат был достигнут благодаря увеличению числа рейсов одного из поездов с начала 2026 года. В настоящий момент между этими городами ежедневно курсируют два поезда, время в пути которых составляет менее трех часов. Они отправляются из Казани в 08:20 и 14:30 и прибывают в столицу Марий Эл в 11:05 и 17:10 соответственно. В обратном направлении из Йошкар-Олы поезда отправляются в 07:39 и 17:45 и прибывают в столицу Татарстана в 10:19 и 20:50 соответственно.

В зависимости от даты и времени отправления перевозки осуществляются на рельсовом автобусе или в современных комфортабельных вагонах с тепловозом во главе. По пути следования предусмотрены остановки, включая станции Юдино, Васильево, Зеленый Дол, Помары, Красногорский, Шелангер и другие.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании межрегиональных и пригородных поездов на сайте ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.