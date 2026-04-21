ФГК и ПМХ увеличивают объемы загрузки в полувагоны на территории Юго-Восточной железнодорожной линии.

В первом квартале 2026 года, АО «ФГК» успешно внедрило систему организации кольцевых маршрутов, основанную на обмене полувагонами между двумя станциями. Это достигается путем возврата полувагонов после выгрузки на станции Присады Московской железной дороги обратно на станцию Губкин Юго-Восточной железной дороги. Данная система используется для обеспечения непрерывной работы предприятий непрерывного цикла ПМХ и для ускорения оборота полувагонов Федеральной грузовой компании.

Согласно заявлению директора Воронежского филиала АО «ФГК» Евгения Агошкова, в первом квартале 2026 года был зафиксирован рост спроса на подвижной состав АО «ФГК» со стороны одного из ключевых партнеров компании – ПМХ.

«Система обмена полувагонами показала эффективность данного подхода и увеличение объема погрузки. АО «Комбинат КМАруда» увеличил погрузку в полувагоны компании на 29% – на 141 тыс. тонн, или почти на 2,2 тыс. вагоноотправок. Это связано, в том числе, с достижением комбинатом рекордного уровня производства в марте – 244 тыс. тонн железорудного концентрата – и необходимостью обеспечения сырьем АО «Тулачермет». Полувагоны с концентратом отправляются из Белгородской области в Тульскую, обеспечивая потребности предприятий горнорудной промышленности и черной металлургии Промышленно-металлургического холдинга», – подчеркнул Евгений Агошков.

«ПМХ увеличивает добычу руды и производство концентрата в Белгородской области для обеспечения растущих потребностей в сырье своего доменного производства в Туле. В прошлом году холдинг достиг полной самообеспеченности железорудным сырьем. Для металлургического производства очень важна ритмичность поставок, и благодаря профессиональной работе ФГК удается обеспечить потребность в росте вагоноотправок и надежность снабжения предприятия», – отметил директор по логистике ООО УК «ПМХ» Артур Парсегов.

В общем, количество груза, загруженного в полувагоны АО «ФГК» на участке Юго-Восточной железной дороги, увеличилось на 4% в I квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигло 1,1 млн тонн, или 15,4 тыс. отправок вагонов. Количество строительных грузов, загруженных в полувагоны АО «ФГК» с станций Юго-Восточной железной дороги, увеличилось более чем в 1,9 раза, до 228,5 тыс. тонн, или 3,4 тыс. отправок вагонов.