"Поезд Победы" отправится в торжественное путешествие по станциям Красноярской железной дороги в Красноярском регионе.

12:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Композиция, созданная в рамках уникального проекта КрасЖД и посвященная Великой Победе, пройдет по праздничному маршруту. Она сделает остановки в 5 городах региона:

23 апреля: 10:00 – Иланский, 17:00 – Канск;

29 апреля: 10:00 – Назарово, 17:00 – Ачинск;

4 мая: 12:00 – Красноярск.

«Поезд Победы» – это мобильная историческая экспозиция, состоящая из платформ с военной техникой, вагона-теплушки и вагона-сцены для артистов агитбригады. Его ведет паровоз – символ участия железнодорожников в Великой Отечественной войне. За эти годы работники Красноярской магистрали подготовили и отправили на фронт 139 паровозов – почти половину всего локомотивного парка. 56 паровозных бригад – машинистов и помощников – работали на прифронтовых маршрутах.

Памятные паровозы установлены на 8 станциях КрасЖД. Одна из них – Иланская, где «Поезд Победы» сделает первую остановку.

На каждой станции пройдет двухчасовая историческая реконструкция прибытия эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года. Мероприятие состоит из двух частей: в течение первого часа – встреча поезда и концерт агитбригады, второго – знакомство с историей военной техники.

Чтобы воссоздать атмосферу того времени, железнодорожники разместили на платформах образцы вооружения Красной армии – легендарное ударное оружие переломных сражений: дальнобойные гаубицы, зенитные и противотанковые пушки. Во время стоянки об этих редких экспонатах, а также роли Красноярской железной дороги в Великой Отечественной войне расскажут волонтеры.

Театрализованные выступления фронтовой агитбригады состоятся на особой сцене – железнодорожной платформе, с которой прозвучат любимые песни военных лет. Также артисты исполнят хореографическую композицию «Журавли», посвященную бойцам, которые не вернулись с фронта.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о героизме советского народа в период Великой Отечественной войны и уважение к тем, кто защищал нашу страну от фашизма, включая участников боевых действий и трудящихся на тылу железнодорожников, сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КрасЖД.