Пожарные составы Северной железной дороги подготовлены к функционированию в весенне-летний сезон.

2026-04-21 11:13
Пожарные составы Северной железнодорожной магистрали готовы к активной работе в весенне-летний период, когда увеличивается вероятность пожаров. Они расположены на важных станциях СЖД: 6 – в Архангельской области, 5 – в Республике Коми, 3 – в Костромской области, по 2 – в Ярославской и Вологодской областях, 1 – в Ивановской. Это обеспечивает быстрое прибытие на место происшествия при возникновении чрезвычайной ситуации.

Каждый состав включает в себя 2 цистерны-водохранилища с общим объемом 120 тонн. 16 составов оснащены дополнительными резервуарами для воды на 60 тонн. Боевые расчеты составов, сотрудники предприятий и локомотивные бригады прошли инструктаж по пожарной безопасности, проверено пожарное оборудование.

Пожарные составы предназначены для защиты инфраструктуры железных дорог, при этом они регулярно помогают муниципалитетам и силам МЧС в борьбе с пожарами на других объектах. Так, в 2025 году они участвовали в тушении пожаров и ЧС 17 раз.

Перед началом пожароопасного периода Северная магистраль проводит комплекс профилактических мер, направленных на защиту своих объектов от пожаров: организуются субботники, проводятся проверки оборудования и средств пожаротушения и водоснабжения, пополняются водой противопожарные емкости, проверяется возможность свободного подъезда пожарной техники.

Особое внимание уделяется уборке и очистке полосы отвода от мусора и сухой травы. По мере таяния снега будут вырублены сухие деревья и кустарники на протяжении 695 км полосы отвода, обработано более 6 тыс. км откосов земляного полотна специальными средствами, препятствующими росту травы. Железнодорожники проведут опашку более 1,5 тыс. км вдоль границы полосы отвода с лесным фондом для предотвращения распространения огня.

Северная железная дорога призывает граждан придерживаться норм пожарной безопасности: избегать сжигания травы и устройства костров на открытых пространствах, проявлять бдительность и предпринимать все необходимые действия для предотвращения пожаров, информирует служба корпоративных коммуникаций СЖД.

