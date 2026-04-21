В первом триместре нынешнего года объем загрузки цветных руд на Железнодорожном пути Дальнего Востока возрос в 1,4 раза.

10:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по март 2026 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали наблюдалось увеличение погрузки цветной руды на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 346,1 тыс. тонн. Отгрузка железной руды также выросла на 5,6%, составив 797 тыс. тонн.

Большая часть объемов цветной руды была добыта на Малмыжском месторождении и загружена на станции Селихин в Хабаровском крае, а железная руда - на Кимканском и Сутарском месторождениях в Еврейской автономной области (станция Известковая).

Рост погрузки связан с увеличением производственных мощностей горнодобывающих предприятий Дальнего Востока, а также с улучшением транспортных возможностей железной дороги. Перевозки железной руды стабильно увеличиваются благодаря экспортным отправлениям в Китай через пограничный мостовой переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ДВЖД.