О ситуации с транспортировкой поездов в Ростовском регионе

2026-04-21 09:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вследствие повреждения инфраструктуры из-за падения обломков БПЛА на станции Персиановка 20 апреля, сейчас наблюдаются задержки в движении 23 пассажирских поездов, которые могут опаздывать до 7 часов:

  • № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;
  • № 126 Москва – Новороссийск;
  • № 138 Нижний Новгород – Кисловодск;
  • № 326 Пермь – Новороссийск;
  • № 36 Санкт-Петербург – Адлер;
  • № 84 Москва – Адлер;
  • № 4 Москва – Кисловодск;
  • № 418 Самара – Адлер;
  • № 122 Санкт-Перербург – Новороссийск;
  • № 12 Москва – Анапа;
  • № 104 Москва – Адлер;
  • № 152 Москва – Анапа;
  • № 252 Санкт-Петербург – Владикавказ;
  • № 30 Москва – Новороссийск;
  • № 102 Москва – Адлер;
  • № 143 Кисловодск – Москва;
  • № 11 Анапа – Москва;
  • № 125 Новороссийск – Москва;
  • № 339 Новороссийск – Нижний Новгород;
  • № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;
  • № 249 Новороссийск – Москва;
  • № 121 Новороссийск – Санкт-Петербург;
  • № 29 Новороссийск – Москва.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку и помощь пассажирам.

В данный момент на станциях Ростов и Лихая осуществляется загрузка питания в поезда:

  • № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;
  • № 126 Москва – Новороссийск;
  • № 138 Нижний Новгород – Кисловодск;
  • № 326 Пермь – Новороссийск;
  • № 36 Санкт-Петербург – Адлер;
  • № 84 Москва – Адлер;
  • № 4 Москва – Кисловодск;
  • № 418 Самара – Адлер;
  • № 122 Санкт-Перербург – Новороссийск;
  • № 143 Кисловодск – Москва;
  • № 339 Новороссийск – Нижний Новгород.

Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД и по телефону службы поддержки клиентов РЖД, работающей 24/7: 8 (800) 775-00-00 (звонок с любого места в России бесплатен), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».

