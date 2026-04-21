О ситуации с транспортировкой поездов в Ростовском регионе
2026-04-2109:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Вследствие повреждения инфраструктуры из-за падения обломков БПЛА на станции Персиановка 20 апреля, сейчас наблюдаются задержки в движении 23 пассажирских поездов, которые могут опаздывать до 7 часов:
№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;
№ 126 Москва – Новороссийск;
№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск;
№ 326 Пермь – Новороссийск;
№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;
№ 84 Москва – Адлер;
№ 4 Москва – Кисловодск;
№ 418 Самара – Адлер;
№ 122 Санкт-Перербург – Новороссийск;
№ 12 Москва – Анапа;
№ 104 Москва – Адлер;
№ 152 Москва – Анапа;
№ 252 Санкт-Петербург – Владикавказ;
№ 30 Москва – Новороссийск;
№ 102 Москва – Адлер;
№ 143 Кисловодск – Москва;
№ 11 Анапа – Москва;
№ 125 Новороссийск – Москва;
№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород;
№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;
№ 249 Новороссийск – Москва;
№ 121 Новороссийск – Санкт-Петербург;
№ 29 Новороссийск – Москва.
Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку и помощь пассажирам.
В данный момент на станциях Ростов и Лихая осуществляется загрузка питания в поезда:
№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;
№ 126 Москва – Новороссийск;
№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск;
№ 326 Пермь – Новороссийск;
№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;
№ 84 Москва – Адлер;
№ 4 Москва – Кисловодск;
№ 418 Самара – Адлер;
№ 122 Санкт-Перербург – Новороссийск;
№ 143 Кисловодск – Москва;
№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород.
Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД и по телефону службы поддержки клиентов РЖД, работающей 24/7: 8 (800) 775-00-00 (звонок с любого места в России бесплатен), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».
