О ситуации с транспортировкой поездов в Ростовском регионе

09:58

Вследствие повреждения инфраструктуры из-за падения обломков БПЛА на станции Персиановка 20 апреля, сейчас наблюдаются задержки в движении 23 пассажирских поездов, которые могут опаздывать до 7 часов:

№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;

№ 126 Москва – Новороссийск;

№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск;

№ 326 Пермь – Новороссийск;

№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;

№ 84 Москва – Адлер;

№ 4 Москва – Кисловодск;

№ 418 Самара – Адлер;

№ 122 Санкт-Перербург – Новороссийск;

№ 12 Москва – Анапа;

№ 104 Москва – Адлер;

№ 152 Москва – Анапа;

№ 252 Санкт-Петербург – Владикавказ;

№ 30 Москва – Новороссийск;

№ 102 Москва – Адлер;

№ 143 Кисловодск – Москва;

№ 11 Анапа – Москва;

№ 125 Новороссийск – Москва;

№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород;

№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;

№ 249 Новороссийск – Москва;

№ 121 Новороссийск – Санкт-Петербург;

№ 29 Новороссийск – Москва.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку и помощь пассажирам.

В данный момент на станциях Ростов и Лихая осуществляется загрузка питания в поезда:

№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;

№ 126 Москва – Новороссийск;

№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск;

№ 326 Пермь – Новороссийск;

№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;

№ 84 Москва – Адлер;

№ 4 Москва – Кисловодск;

№ 418 Самара – Адлер;

№ 122 Санкт-Перербург – Новороссийск;

№ 143 Кисловодск – Москва;

№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород.

Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД и по телефону службы поддержки клиентов РЖД, работающей 24/7: 8 (800) 775-00-00 (звонок с любого места в России бесплатен), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».