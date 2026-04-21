В 2025 году работники железной дороги в Красноярске удалили граффити с 16 вагонов электричек и 6 станций.

2026-04-21 09:30
В 2025 году железнодорожные работники Красноярска привели в надлежащее состояние 6 пассажирских навесов и павильонов на остановках, а также 16 вагонов электропоездов, которые были испорчены граффити. Большинство случаев вандализма произошли на территории Красноярского края.

С начала текущего года уже пострадали 2 остановочных пункта электричек в пределах Красноярска. Это новые объекты, созданные для улучшения условий для пассажиров: платформы Платинум Арена и Северное Шоссе.

Граффити удаляются исключительно вручную. Для очистки одной стороны вагона требуется труд 4 человек. На удаление рисунков и восстановление эстетического вида подвижного состава уходит до 25 л растворителя, при этом вагон временно выходит из эксплуатации и не используется для перевозки пассажиров.

Павильоны и навесы остановочных пунктов, пострадавшие от граффити, необходимо полностью перекрашивать, чтобы восстановить их первоначальный вид.

Для защиты от вандалов железнодорожники оснащают пассажирские платформы системами видеонаблюдения. В настоящее время они установлены на 34 объектах, расположенных на участках с интенсивным движением пригородных поездов. С начала года с помощью видеокамер было предотвращено 4 правонарушения.

Напоминаем, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, включая возмещение материального ущерба.

Красноярская железная дорога призывает жителей регионов не оставаться безразличными к актам вандализма и помогать в их предотвращении. При обнаружении незаконных действий следует сообщить об этом в правоохранительные органы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

