С 1 сентября возобновляется действие скидки 50% для студентов и школьников в пригородных поездах Свердловской магистрали

14:18

C 1 сентября 2022 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры. Льгота действует в учебный период (до 15 июня 2023 года) при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».

Скидка предоставляется:

школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);

студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах «Свердловской пригородной компании», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.