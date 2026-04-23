Свердловская железнодорожная сеть расширила число пригородных составов, следующих по маршруту Нижневартовск – Сургут в ХМАО – Югре.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 мая 2026 года, СвЖД добавила еще одну пару пригородных поездов на маршруте Нижневартовск – Сургут. Эти новые поезда будут работать каждый день: отправление из Нижневартовска – утром, из Сургута – вечером. Запуск этих поездов предоставит жителям населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа больше возможностей для путешествий внутри региона.

Пригородный поезд № 6095 Нижневартовск-1 – Сургут будет отправляться в 07:10 (время указано местное) и прибывать в Сургут в 12:10. В пути предусмотрены остановки на станциях и о. п. Нижневартовск-2, Зеленый Лог, Мегион, Лангепасовский, Чумпас, Вач-Ягун, Сурмятин, Озеро Клюквенное, Почекуйка, Силинский. Пригородный поезд № 6096 Сургут – Нижневартовск-1 будет отправляться в 18:29 и прибывать на станцию Нижневартовск-1 в 23:09. Остановки: Почекуйка, Озеро Клюквенное, Сурмятин, Вач-Ягун, Ульт-Ягун, Чумпас, Лангепасовский, Урьевский, Зеленый Лог, Нижневартовск-2.

В составе поездов – 2 удобных вагона с местами для сидения. Вагоны оснащены системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически безопасными санитарными комплексами, информационными табло. В салоне установлены эргономичные кресла с подлокотниками, опорами для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел есть персональные розетки для зарядки гаджетов.

Билеты на новые поезда уже доступны для покупки. Их можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах. Стоимость проезда от Нижневартовска до Сургута по полному тарифу составляет 434 рубля. Действуют все виды льгот, установленные в пригородном железнодорожном транспорте.

В настоящее время на маршруте ежедневно курсирует 1 пара пригородных поездов – №№ 7496/6097: отправление из Сургута – в 06:35, со станции Нижневартовск-1 – в 15:02. По просьбам пассажиров с 1 мая количество вагонов в этих поездах будет увеличено до двух.

Рост числа вагонов и запуск дополнительной пары пригородных поездов на востребованном маршруте стали итогом сотрудничества Свердловской железной дороги, правительства ХМАО – Югры и перевозчика АО «Свердловская пригородная компания», как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций СвЖД.