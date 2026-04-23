В 2026 году на Московской железнодорожной магистрали проведут ремонтные работы на протяжении более 100 км электрической сети.

В этом году на Московской железной дороге планируется ремонт 107 км контактной сети, включая 15 км в Москве, 55 км в Московской области, 8 км в Калужской области, 6 км в Брянской и Тульской областях, а также 17 км в Рязанской области.

Кроме того, работники столичной железной дороги планируют провести ремонт более 6,5 тыс. воздушных стрелок и 20 тыс. компенсационных устройств. Также предусмотрена замена 123 опор контактной сети на новые.

Модернизация и ремонт инфраструктуры позволят улучшить надежность энергоснабжения участков с интенсивным движением поездов.

Чтобы сохранить объем движения, работы будут максимально координированы с технологическими "окнами" для ремонта пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.