Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2026 году на Московской железнодорожной магистрали проведут ремонтные работы на протяжении более 100 км электрической сети.

2026-04-23 14:00
В 2026 году на Московской железнодорожной магистрали проведут ремонтные работы на протяжении более 100 км электрической сети.
В этом году на Московской железной дороге планируется ремонт 107 км контактной сети, включая 15 км в Москве, 55 км в Московской области, 8 км в Калужской области, 6 км в Брянской и Тульской областях, а также 17 км в Рязанской области.

Кроме того, работники столичной железной дороги планируют провести ремонт более 6,5 тыс. воздушных стрелок и 20 тыс. компенсационных устройств. Также предусмотрена замена 123 опор контактной сети на новые.

Модернизация и ремонт инфраструктуры позволят улучшить надежность энергоснабжения участков с интенсивным движением поездов.

Чтобы сохранить объем движения, работы будут максимально координированы с технологическими "окнами" для ремонта пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru