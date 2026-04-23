Число аварий на железнодорожных перекрестках возросло на 51% за I квартал 2026 года.

2026-04-23 12:09
В первом квартале 2026 года из-за ошибок водителей на железнодорожных переездах случилось 71 авария, в то время как за тот же период предыдущего года было 46 инцидентов. Главные причины аварий: нарушение водителями ПДД и поломка автомобиля прямо на путях.

За 3 месяца в ДТП получили травмы 41 человек, 14 из них умерли.

В РЖД регулярно проводятся просветительские мероприятия с автомобилистами, а переезды оборудуются новыми техническими устройствами для предотвращения аварий.

Призываем водителей строго следовать ПДД! Ориентируйтесь на требования дорожных знаков, светофоров, положение шлагбаума и указания дежурного. Прежде чем выехать на переезд, убедитесь, что нет приближающегося поезда.

