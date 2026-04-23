2026-04-23 10:17
С 1 мая начнет свои рейсы пригородная электричка на маршруте Калининград – Краснолесье.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого мая 2026 года, пригородный поезд начнет свои рейсы по Калининградской железной дороге в выходные и праздничные дни, следуя до поселка Краснолесье Нестеровского района.

Планируется, что рельсовый автобус будет отправляться с Южного вокзала в 09:55 и прибывать на конечную станцию в 12:35. Во время пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Возвращение в Калининград запланировано на 18:25, прибытие на Южный вокзал ожидается в 21:00.

Все актуальные данные о расписании поездов пригородного сообщения доступны на сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

