2026-04-23 10:11
Железнодорожная сеть Красноярска планирует провести масштабную реконструкцию путей в трех сибирских областях.
На железнодорожных путях Красноярска началась кампания по ремонту и обслуживанию, которая в этом году затронет 21 участок и 6 станций в 17 округах и районах Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области.

С апреля по октябрь планируется провести капитальный ремонт 210 км железнодорожных путей и заменить 61 стрелочный перевод. Для этих работ запланировано около 1250 технологических "окон".

В данный момент большие работы уже начались на участке Транссиба Ингашская – Тинская (Иланско-Нижнеингашский округ Красноярского края). Это самый длинный участок, подлежащий ремонту, где будет обновлено 25,3 км пути.

Кроме того, специалисты начали ремонт 22 км путей на участке Транссиба Кемчуг – Зеледеево, который является одним из самых загруженных участков движения пассажирских и пригородных поездов в Красноярском крае. Работники железной дороги проведут полный цикл работ, включая демонтаж старого полотна, очистку балласта, выправку пути и укладку новой рельсошпальной решетки на железобетонном основании. На заключительном этапе стыки между рельсами будут сварены, что обеспечит плавный ход подвижного состава.

Все работы будут проводиться в режиме закрытого пути перегона, когда ремонтируемый участок закрывается, а движение поездов осуществляется в реверсивном режиме по соседнему пути.

Во время ремонтной кампании возможны изменения в расписании электропоездов.

Железная дорога Красноярска просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам. Они необходимы для обеспечения надежности и безопасности инфраструктуры, увеличения скорости поездов и развития транспортных услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

