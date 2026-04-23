Двойной состав "Ласточки" из Нижнего Новгорода в Москву будет функционировать во время майских торжеств.

2026-04-23 10:03
Двойной состав быстрого поезда № 723 «Ласточка» будет следовать по маршруту Нижний Новгород – Москва в течение майских праздников в рамках работы ОАО «РЖД».

Из главного города Приволжского региона десятивагонный состав отправится 1 мая в 04:32, прибудет в Москву в 09:09, из столицы России поезд отправится 3 мая в 21:15 и прибудет в Москву в 01:20 следующего дня.

Пассажиры поезда имеют возможность опробовать сервис, позволяющий подтверждать личность без необходимости предъявления бумажных документов. Такой способ идентификации доступен для пассажиров старше 18 лет, которые при покупке билета указали данные действующего паспорта и дали согласие на доступ РЖД к биометрии. Также требуется регистрация в Единой биометрической системе и Госуслугах.

Проездные документы можно оформить через веб-приложение или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления билетов и о движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

