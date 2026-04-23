На Казанском маршруте Московской железнодорожной сети происходят изменения в расписании движения пригородных поездов.

09:38

24 апреля стартуют работы по ремонту 2 главного пути на участке МЦД-3 Перово-1 – Люберцы-1. Во время ремонтных работ железнодорожные специалисты займутся демонтажем старой и установкой новой рельсошпальной решетки в районе пяти платформ – Плющево, Вешняки, Выхино, Косино и Ухтомская, заменой рельсовых плетей и сваркой 18 стыков, глубокой очисткой щебеночного балласта, выправкой и балластировкой пути на всем перегоне. В общей сложности предполагается обновить более 8 км пути.

Для выполнения работ подготовлены необходимые материалы и специализированная техника: укладочные и разборочные краны, щебнеочистительные и выправочные комплексы, рельсосварочные машины. Первые технологические «окна» назначены с 23:00 24 апреля до 11:00 25 апреля, а также в те же часы 25–26 апреля. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов Казанского направления внесены значительные изменения. Большая часть поездов МЦД-3 будет курсировать по укороченным маршрутам – до/от Митьково, Плющево и Люберец. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Некоторые поезда временно исключены из расписания.

Работы будут продолжены в мае, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.