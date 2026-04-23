В Сыктывкаре состоялась деловая встреча руководителя Северной железнодорожной магистрали и представителя Республики Коми.

22 апреля в Сыктывкаре прошла деловая встреча руководителя СЖД Рашида Сайбаталова и главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Они обговорили вопросы организации грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в регионе, модернизации подвижного состава и улучшения инфраструктуры.

«Железнодорожный транспорт в нашем регионе играет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности, экономического прогресса, развитии предпринимательства и улучшении качества жизни граждан. Хочу выразить признательность всему коллективу Северной железной дороги за продуктивное и долгосрочное сотрудничество, за оперативное и эффективное решение вопросов, связанных с перевозками пассажиров и грузов на территории республики», – отметил Ростислав Гольдштейн.

СЖД удовлетворяет потребности ключевых промышленных предприятий республики в перевозке цветной руды, каменного угля, нефтепродуктов, пиломатериалов, грузов в контейнерах. В I квартале на железной дороге в Коми погружено 2,7 млн тонн грузов. На четверть увеличились объемы контейлерных (комбинированных железнодорожно-автомобильных) перевозок. Для оптимизации логистики в регионе в прошлом году был модернизирован грузовой терминал на станции Сыктывкар. Сейчас это главный хаб по обработке контейнерных грузов в столице Республики Коми. После модернизации его производительность увеличена вдвое – с 42 тыс. до 85 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год.

Регулярно проводится капитальный ремонт железнодорожного пути. В 2023–2025 годах отремонтировано 203,9 км, в 2026 году планируются работы еще на 43,3 км.

В области пассажирских перевозок продолжается модернизация транспортных средств. В январе 2 новых вагона были добавлены к составу дневного экспресса Сыктывкар – Усинск. В 2024 году были отремонтированы пассажирские здания на станциях Кожва, Ярега, Сыня, а в 2025 году – залы ожидания на станциях Усть-Вымь и Вис. В настоящее время идет капитальный ремонт пассажирской платформы на станции Инта-I.

«На развитие железнодорожного транспорта в Республике Коми за последние 3 года было направлено около 8 млрд рублей, в 2026 году планируется инвестировать еще 1,5 млрд рублей. Мы продолжаем работать над решением актуальных вопросов, связанных с обеспечением жителей и предприятий необходимым железнодорожным сообщением», – заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией социально-кадровой политики холдинга «РЖД» в Республике Коми. Северная железная дорога, как работодатель, предоставляет рабочие места более 7 тыс. жителей региона. Работникам выплачивается конкурентоспособная зарплата, предоставляются дополнительные социальные гарантии по коллективному договору ОАО «РЖД», включая компенсацию аренды жилья и ипотечное субсидирование. В Коми функционируют 4 медицинских учреждения РЖД – в Печоре, Воркуте, Сосногорске, Микуни. В инвестиционной программе предусмотрены проекты для улучшения условий труда железнодорожников. Например, на станции Елецкая установлены модульные служебные и жилые здания, в Мульде – мобильный пункт обогрева.

Также СЖД является одним из крупных налогоплательщиков региона. В бюджет Республики Коми за последние 3 года было перечислено более 6 млрд рублей налогов, с начала этого года – более 500 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.