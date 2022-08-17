Дополнительные «Ласточки» доставят гостей на концерт «Рояль в каньоне» в Рускеале

12:03

Специально для пассажиров, желающих 3 сентября посетить концерт «Рояль в каньоне» в Горном парке «Рускеала» (Карелия), ОАО «ЖД» назначает дополнительный поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Рускеала.

«Ласточка» № 829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 13:40 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 19:30. В обратном направлении поезд № 830 отправится в 23:30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 04:23 следующих суток. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Якима, Сортавала, Сортавала-Центр и Хелюля.

Также посетить Горный парк «Рускеала» можно на «Ласточках» № 821/822, № 827/828 и № 823/824 Санкт-Петербург – Сортавала, которые удобно состыкованы с графиком движения ретропоезда «Рускеальский экспресс», курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» и «Рускеальский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Стоимость билета – от 924 рублей. Для различных категорий населения действуют скидки.