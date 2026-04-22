Станции России превратятся в места для организации Международного исторического мероприятия «Диктант Победы»

19:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

24 апреля в 12:00 в каждом регионе России и в 75 странах по всему миру состоится крупномасштабное историческое мероприятие «Диктант Победы». Вы можете принять участие в нем в режиме онлайн – на сайте диктантпобеды.рф, или очно – на любой из 36 тыс. площадок. Регистрация уже началась.

Как обычно, среди площадок для проведения «Диктанта Победы» находятся учебные заведения РЖД, детские железные дороги и вокзалы.

В этом году диктант можно будет написать на Курском и Восточном вокзалах Москвы, Ладожском – Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Петрозаводск, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Поныри в Курской области и Гагарин – в Смоленской.

Участники мероприятия за 45 минут ответят на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. Основные темы этого года: 130 лет со дня рождения маршала Георгия Константиновича Жукова и 85 лет с начала войны.

Вспомнить подвиг тех, кто защитил нашу страну, проверить свои знания о войне и потренироваться перед участием в диктанте можно будет и в пути. Для пассажиров наших скоростных поездов «Сапсан», «Ласточка», «Буревестник», «Аврора», «Виталий Предыбайлов» мы подготовили специальные буклеты с тестовыми заданиями.

Подготовиться к диктанту можно и с помощью бортовых информационно-развлекательных систем «РЖД Медиа» и «Попутчик». Также на экранах поездов и на медианосителях наших вокзалов и ТПУ транслируются информационные ролики и баннеры о диктанте.