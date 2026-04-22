В 2026 году Свердловская железная дорога проведет модернизацию более 140 железнодорожных переездов.

В 2026 году Свердловская железнодорожная сеть планирует выполнить ремонтные работы и модернизацию более 140 железнодорожных переездов в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Работы начнутся с наступлением стабильных положительных температур в регионах.

Среди запланированных действий - глобальный ремонт переездов, оснащение их современными предупреждающими и преградительными устройствами, обновление настилов и асфальтового покрытия в пределах переездов и т.д.

В частности, глобальный ремонт предусмотрен на 22 объектах. В комплекс работ входит замена шлагбаумов, резинокордовых настилов, направляющих столбиков и дорожных знаков, асфальтирование проезжей части в пределах переездов. В рамках капитального ремонта на 7 объектах планируется провести замену устройств заграждения переездов (УЗП), которые препятствуют выезду автотранспорта на пути после срабатывания автоматической переездной сигнализации. Это переезды на участках Мулянка – Юг, Кишерть – Шумково, Ирбит – Лопатково, Талица – Чупино, Выя – ГРЭС, на станциях Северка и Нижняя Салда.

Также предусмотрено обновление асфальтового покрытия на 99 переездах, установка нового резинокордового настила на 25 переездах.

Программа по улучшению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог реализуется ежегодно и направлена на повышение безопасности движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.