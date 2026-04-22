С января по март 2026 года с платформ Северной железнодорожной магистрали было отправлено 449 контейнерных составов.

12:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по март 2026 года с железнодорожных станций Северной магистрали было отправлено 449 контейнерных поездов, что на 1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Общий вес перевезенных грузов составил 1,1 млн тонн (+3,2%). Большую часть составляют лесные грузы, бумажная продукция, минеральные и химические удобрения.

Со станций Архангельской области было отправлено 165 контейнерных поездов, Вологодской области – 143, Республики Коми – 127, Костромской области – 12, Ярославской области – 2.

«Мы работаем вместе с нашими партнерами, которые исследуют новые рынки сбыта и ищут потребителей для своих товаров, и разрабатываем новые маршруты для ускоренной доставки грузов контейнерными поездами», – заявил руководитель Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

В течение квартала контейнерные поезда были отправлены по 57 маршрутам для экспорта и внутри России. Основные направления – Череповец II – Автово, Лужская, Койты – Новороссийск. Впервые были организованы контейнерные маршруты Галич – Темрюк и Вохтога – Новороссийск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.