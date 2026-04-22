В период майских торжеств, пригородные электропоезда на Калининградской железнодорожной линии будут следовать по графику выходных дней.

10:17

С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года пригородные поезда всех направлений Калининградской железной дороги будут следовать по расписанию выходных и праздничных дней.

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях каждый день будет работать 97 поездов, на Балтийском направлении – 9.

На Багратионовском направлении в выходные и праздничные дни будет работать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 08:25, обратно из Багратионовска – в 18:35.

На Мамоновском направлении запланирован пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново – в 16:20.

На Черняховском направлении в праздничные дни будет работать рельсовый автобус. Время отправления с Южного вокзала – 08:15, из Черняховска – в 13:05. Также, с 1 мая запланированы поезда на маршрутах Калининград – Железнодорожный и Калининград – Краснолесье, с остановкой в Черняховске.

На Неманском направлении 3 и 11 мая будет работать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21. 1, 2, 9 и 10 мая поезда на маршруте Калининград – Неман не будут работать. Обратно из Немана рельсовые автобусы будут отправляться 1 и 9 мая в 05:58, 3 и 11 мая – в 17:32.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.