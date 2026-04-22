Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период майских торжеств, пригородные электропоезда на Калининградской железнодорожной линии будут следовать по графику выходных дней.

2026-04-22 10:17
С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года пригородные поезда всех направлений Калининградской железной дороги будут следовать по расписанию выходных и праздничных дней.

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях каждый день будет работать 97 поездов, на Балтийском направлении – 9.

На Багратионовском направлении в выходные и праздничные дни будет работать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 08:25, обратно из Багратионовска – в 18:35.

На Мамоновском направлении запланирован пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново – в 16:20.

На Черняховском направлении в праздничные дни будет работать рельсовый автобус. Время отправления с Южного вокзала – 08:15, из Черняховска – в 13:05. Также, с 1 мая запланированы поезда на маршрутах Калининград – Железнодорожный и Калининград – Краснолесье, с остановкой в Черняховске.

На Неманском направлении 3 и 11 мая будет работать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21. 1, 2, 9 и 10 мая поезда на маршруте Калининград – Неман не будут работать. Обратно из Немана рельсовые автобусы будут отправляться 1 и 9 мая в 05:58, 3 и 11 мая – в 17:32.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru