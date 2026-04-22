24-го апреля Горьковская железная дорога отправит «Поезд Победы» из Нижнего Новгорода.

2026-04-22 10:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мемориальный состав «Поезд Победы» был собран на Горьковской железной дороге в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжества, посвященные отправлению «Поезда Победы», начнутся на вокзале Нижний Новгород 24 апреля 2026 года в 08:00.

В составе поезда будут два легендарных паровоза серии Л, а также 6 платформ с экспонатами военной техники, 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией, включающей предметы быта и интерьера военных лет.

Мемориальный состав отправится в путешествие по Горьковской железной дороге в 09:00. Всего на его маршруте – около 30 станций, где будут проходить торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты.

В Нижегородской области «Поезд Победы» сделает остановки 24 апреля на станциях Металлист (в 12:40) и Суроватиха (в 18:50), 25 апреля – на станции Моховые Горы (в 11:05), 28 апреля – на станциях Навашино (в 10:25) и Пильна (в 17:46).

Вход для всех желающих бесплатный.

Приглашаем нижегородцев и представителей СМИ посетить торжественное мероприятие, посвященное отправлению «Поезда Победы»!

Для проведения фото- и видеосъемки представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию. Для этого нужно отправить свои данные (ФИО и номер телефона) на электронный адрес: ncos_PugachevAD@grw.rzd.ru (начальник отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей, тел.: 8 (831) 248-47-55).

Сбор участников состоится 24 апреля 2026 года в 07:45. Место встречи: площадь перед Царским павильоном на железнодорожном вокзале Нижний Новгород (площадь Революции, д. 2А), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

