РЖД в партнерстве с Билайн осуществили тестирование квантовых технологий с целью обеспечения безопасности клиентских сетей.

2026-04-22 10:00
Совместные усилия ОАО «РЖД», ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и компании «ИнфоТеКС», специализирующейся на разработке передовых средств защиты информации, позволили успешно провести пилотные испытания технологии квантового распределения ключей* для создания высокозащищенной корпоративной сети.

В ходе пилотных испытаний несколько рабочих мест РЖД и Билайна были подключены к узлу главной квантовой сети ОАО «РЖД». Затем было проведено тестирование процесса создания и распределения ключей шифрования, а также организация IP-связи между сетями и обмен информацией между рабочими местами по защищенному каналу: передача данных, телефонные VoIP-звонки, видеоконференция. Все тесты защищенной клиентской сети прошли успешно.

«На данный момент компания РЖД уже применяет технологию квантовых коммуникаций для защиты информационных сервисов на инфраструктуре железных дорог и вместе с операторами связи и интеграторами в области информационной безопасности готова предоставлять услуги главной квантовой сети внешним клиентам. Учитывая успешно проведенные совместные с ПАО «Вымпелком» испытания, мы продолжим наше сотрудничество в создании и развитии эффективных решений с использованием технологии квантовых коммуникаций и их внедрении в действующую информационную инфраструктуру потенциальных потребителей», – заявил заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев.

Эта новая технология будет служить защитой не только ресурсов Билайна, но и станет основой услуги высокозащищенной передачи информации для крупных корпоративных клиентов.

