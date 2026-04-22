Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-04-22 09:56
Количество участников, которые подписали с РЖД соглашение об улучшении функционирования вагонного состава, увеличилось до 63.
На встрече с представителями операторского сообщества, которую проводил заместитель главы РЖД Михаил Глазков, были заключены договоры с еще 7 компаниями. Среди них: АБЦ-Рейл, Мостагро, Новая Логистическая, Евразия Логистика, ФД Транс, Эктос-Транс и РейлТрансГрупп.

Отметим: стандартный договор устанавливает процедуру и условия использования грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть, определение мест их временного размещения, когда вагоны не используются в транспортном процессе, планирование перевозок, а также условия и порядок информационного обмена.

Благодаря этому операторы и владельцы подвижного состава в режиме реального времени могут оценивать ситуацию на сети железных дорог. Они работают с общими данными, а не отдельными оценками. Это позволяет своевременно принимать обоснованные решения по нормированию парка, распределению порожних вагонов и корректировке планов погрузки.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru