Количество участников, которые подписали с РЖД соглашение об улучшении функционирования вагонного состава, увеличилось до 63.

На встрече с представителями операторского сообщества, которую проводил заместитель главы РЖД Михаил Глазков, были заключены договоры с еще 7 компаниями. Среди них: АБЦ-Рейл, Мостагро, Новая Логистическая, Евразия Логистика, ФД Транс, Эктос-Транс и РейлТрансГрупп.

Отметим: стандартный договор устанавливает процедуру и условия использования грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть, определение мест их временного размещения, когда вагоны не используются в транспортном процессе, планирование перевозок, а также условия и порядок информационного обмена.

Благодаря этому операторы и владельцы подвижного состава в режиме реального времени могут оценивать ситуацию на сети железных дорог. Они работают с общими данными, а не отдельными оценками. Это позволяет своевременно принимать обоснованные решения по нормированию парка, распределению порожних вагонов и корректировке планов погрузки.