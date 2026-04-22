Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-04-22 09:12
С начала текущего года и до марта на Забайкальской железнодорожной линии было осуществлено близко к 18 тыс. пар грузовых составов с использованием технологии виртуальной сцепки.
В первом квартале 2026 года на Забайкальской железнодорожной магистрали с использованием технологии виртуальной сцепки было осуществлено 17,9 тыс. пар грузовых поездов, что на 14,6% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

В дополнение к этому, за первые 3 месяца 2026 года на Забайкальской железной дороге было организовано движение 2268 поездов увеличенной массы от 7 тыс. тонн, включая 343 поезда массой 8,2 тыс. тонн, сформированных в рамках развития технологий тяжеловесного движения. Это почти в два раза больше, чем за сопоставимый период прошлого года.

Кроме того, в январе – марте на ЗабЖД было проведено 632 объединенных грузовых поезда. При использовании этой технологии два грузовых поезда физически объединяются в один состав.

Применение данных технологий в организации транспортного процесса позволяет максимально эффективно использовать пропускную способность участков дороги. Это становится особенно актуальным в период проведения ремонтных работ на путях, когда одна из дорожных полос магистрали временно закрывается для движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru