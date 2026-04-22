С начала текущего года и до марта на Забайкальской железнодорожной линии было осуществлено близко к 18 тыс. пар грузовых составов с использованием технологии виртуальной сцепки.

09:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2026 года на Забайкальской железнодорожной магистрали с использованием технологии виртуальной сцепки было осуществлено 17,9 тыс. пар грузовых поездов, что на 14,6% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

В дополнение к этому, за первые 3 месяца 2026 года на Забайкальской железной дороге было организовано движение 2268 поездов увеличенной массы от 7 тыс. тонн, включая 343 поезда массой 8,2 тыс. тонн, сформированных в рамках развития технологий тяжеловесного движения. Это почти в два раза больше, чем за сопоставимый период прошлого года.

Кроме того, в январе – марте на ЗабЖД было проведено 632 объединенных грузовых поезда. При использовании этой технологии два грузовых поезда физически объединяются в один состав.

Применение данных технологий в организации транспортного процесса позволяет максимально эффективно использовать пропускную способность участков дороги. Это становится особенно актуальным в период проведения ремонтных работ на путях, когда одна из дорожных полос магистрали временно закрывается для движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.