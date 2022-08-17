Дополнительные пригородные поезда назначены на Белорусском направлении МЖД в дни проведения Международного форума «Армия-2022»

09:42

С 19 по 21 августа Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначает на Белорусском направлении дополнительные электрички для гостей и участников Международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в КВЦ «Патриот».

Так, 19 августа на участке Москва – Кубинка-1 в рейсы выйдут два дополнительных электропоезда, еще двум поездам продлен маршрут следования от Одинцово до Кубинки-1.

20 и 21 августа назначено 17 дополнительных пригородных поездов, из них 9 экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями Кубинка-1, Можайск, Одинцово, а также на участке Одинцово – Лобня, и 8 электричек из Москвы до Дорохово, Голицыно и в обратном направлении.

Кроме того, 20 и 21 августа некоторым электричкам продлят маршрут до станции Кубинка-1, Голицыно и Дорохово.

Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих посетить форум «Армия-2022», заранее ознакомиться с расписанием движения электропоездов на Белорусском направлении. Изменения размещены на вокзалах, остановочных пунктах и на сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.