25 апреля работники Красноярской магистрали примут участие в субботнике на Детской железной дороге Красноярска.

Сотрудники Красноярской магистрали организуют трудовой субботник на территории Детской железной дороги (ДЖД) в Центральном парке Красноярска, который с 2023 года подвергается реконструкции.

Примерно 200 работников железной дороги из основных подразделений КрасЖД, которые не участвуют в производственной деятельности, вручную проведут очистку балласта на 1300 м железнодорожного пути, уберут строительные отходы и приведут инфраструктуру и объекты малой магистрали в порядок. Они также уберут грязь и покрасят вагоны и локомотив после зимнего периода.

Напомним: Красноярская ДЖД – одна из старейших, которые до сих пор функционируют в России. В 2026 году ей исполняется 90 лет. Это единственная в стране узкоколейная детская железная дорога (ширина колеи – 508 мм).

Все эти годы ДЖД служит уникальным учебным заведением Красноярска, где школьники изучают основы железнодорожных профессий. Кольцевой маршрут детской магистрали охватывает всю территорию парка и служит большим тренажером для освоения железнодорожных специальностей, включая профессию машиниста.

Сейчас КрасЖД занимается строительством нового учебного корпуса Детской железной дороги на территории парка, которая граничит с историческим районом города. Здание будет выполнено в виде увеличенной копии первого железнодорожного вокзала станции Красноярск, построенного в 1895 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.