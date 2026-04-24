До завершения 2026 года, Юго-Восточная железная дорога обновит примерно 70 км трассы.

Предполагается, что до 2026 года в Воронежской области будет обновлено 67,3 км железнодорожного пути. Сейчас специалисты приступили к ремонту на участке между Некрылово и Новохоперск: на протяжении 8,3 км будет выполнена полная замена рельс, глубокая очистка балласта и выравнивание пути.

В процессе работ используется метод "закрытого перегона", при котором движение поездов осуществляется по соседней свободной линии с применением специального расписания, позволяющего пропускать составы в обе стороны. Этот подход способствует улучшению качества ремонта, экономии времени, оптимизации материальных и трудовых ресурсов.

Запланированные ремонтные работы направлены на улучшение надежности железнодорожной инфраструктуры и ускорение движения грузовых и пассажирских поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.