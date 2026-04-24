Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

До завершения 2026 года, Юго-Восточная железная дорога обновит примерно 70 км трассы.

2026-04-24 11:38
До завершения 2026 года, Юго-Восточная железная дорога обновит примерно 70 км трассы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Предполагается, что до 2026 года в Воронежской области будет обновлено 67,3 км железнодорожного пути. Сейчас специалисты приступили к ремонту на участке между Некрылово и Новохоперск: на протяжении 8,3 км будет выполнена полная замена рельс, глубокая очистка балласта и выравнивание пути.

В процессе работ используется метод "закрытого перегона", при котором движение поездов осуществляется по соседней свободной линии с применением специального расписания, позволяющего пропускать составы в обе стороны. Этот подход способствует улучшению качества ремонта, экономии времени, оптимизации материальных и трудовых ресурсов.

Запланированные ремонтные работы направлены на улучшение надежности железнодорожной инфраструктуры и ускорение движения грузовых и пассажирских поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru