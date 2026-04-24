Модернизированный жилой блок центра восстановительной медицины и реабилитации «Карповка» из сети «РЖД-Медицина» был открыт после ремонта в Забайкальском крае.

2026-04-24 10:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

24 апреля в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Карповка» сети «РЖД-Медицина» прошло торжественное открытие второго этажа жилого корпуса после проведенной крупномасштабной реконструкции помещений, а также запуск нового медицинского оборудования для реабилитации пациентов.

На отремонтированном этаже расположены одно- и двухместные палаты, а также комфортабельные семейные номера. В ходе работ было выполнено обновление электросетей, систем водоснабжения и пожарной сигнализации.

В центре было установлено новое оборудование – мобильный комплекс, реализующий методики экстракорпоральной ударно-волновой терапии и высокоинтенсивной магнитной стимуляции. Оборудование может применяться в области травматологии и ортопедии, неврологии, ревматологии, гастроэнтерологии, косметологии, в реализации программ женского и мужского здоровья. Новые технологии реабилитации позволят значительно сократить период нетрудоспособности работников железнодорожного транспорта и в целом внести вклад в сохранение здоровья железнодорожников.

Ежегодно центр «Карповка» принимает на лечение более 4,5 тыс. жителей Забайкалья и других регионов, почти 40% из них – работники Забайкальской железной дороги, более 10% – пенсионеры-железнодорожники. Помимо жителей Забайкалья, отдохнуть в «Карповке» приезжают из Якутии, Бурятии, Амурской, Иркутской областей и других регионов страны.

В центре применяются современные реабилитационные технологии для восстановления после заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, в том числе после операций на позвоночнике, суставах и протезирования. Работают залы лечебной физкультуры и кинезитерапии, внедрена роботизированная механотерапия. Кроме того, осуществляется лечение по индивидуальным программам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

