График некоторых пригородных электропоездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, будет изменен с 25 апреля из-за проведения ремонтных работ.

С 25 апреля 2026 года изменится график движения некоторых пригородных поездов по Рижскому и Курскому направлениям МЖД, включая МЦД-2, в связи с капитальным ремонтом 2 главного пути на участке Тушино – Подмосковная.

Предполагается реконструкция более 3 км железнодорожного пути. Первые технологические "окна" запланированы с 01:00 25 апреля до 01:00 27 апреля, а также с 01:00 1 мая до 01:00 4 мая. В это время специалисты проведут комплекс работ по ремонту и обновлению пути: демонтаж старой и установку новой рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебеночного балласта, сварку и выправку пути.

Во время проведения работ движение поездов будет осуществляться по соседним путям в реверсивном режиме.

Уведомляем пассажиров о том, что в график движения пригородных поездов внесены значительные изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Поезда МЦД-2 будут следовать по сокращенным маршрутам – от Нахабино до Тушино и обратно, от Подольска до станции Москва-Пассажирская-Курская и Площади Трех Вокзалов и в обратном направлении. Некоторые пригородные поезды дальних маршрутов совершат сокращенные рейсы. Часть поездов будет временно снята с расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике движения пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.