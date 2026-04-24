С первого мая на железнодорожной ветке Калининграда начнёт ходить пригородная электричка до посёлка Железнодорожный.

10:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 мая 2026 года, по маршруту Калининград – Железнодорожный будет запущен сезонный рельсовый автобус, вагоны которого украшены тематическими элементами, посвященными достопримечательностям Правдинского муниципального округа.

Поезд будет отправляться с Южного вокзала в 09:15 по выходным и праздничным дням, прибывая на станцию назначения в 11:35. Время отправления из Железнодорожного – 15:25, прибытие на Южный вокзал – 17:46. В пути планируется остановка на станции Черняховск продолжительностью 15 минут.

В вагонах рельсового автобуса выставлены плакаты с фотографиями и кратким описанием Правдинского района, включая поселок Железнодорожный. К тому же, 1 мая во время пути от станции Черняховск до Железнодорожного пассажиров будут развлекать артисты проекта «Город-театр», организовав викторину с призами в виде билетов на их представление.

Проект был осуществлен Калининградской пригородной пассажирской компанией в сотрудничестве с Правдинским муниципальным округом в честь 80-летия Калининградской области и Года пассажира в ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.