Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С первого мая на железнодорожной ветке Калининграда начнёт ходить пригородная электричка до посёлка Железнодорожный.

2026-04-24 10:20
Начиная с 1 мая 2026 года, по маршруту Калининград – Железнодорожный будет запущен сезонный рельсовый автобус, вагоны которого украшены тематическими элементами, посвященными достопримечательностям Правдинского муниципального округа.

Поезд будет отправляться с Южного вокзала в 09:15 по выходным и праздничным дням, прибывая на станцию назначения в 11:35. Время отправления из Железнодорожного – 15:25, прибытие на Южный вокзал – 17:46. В пути планируется остановка на станции Черняховск продолжительностью 15 минут.

В вагонах рельсового автобуса выставлены плакаты с фотографиями и кратким описанием Правдинского района, включая поселок Железнодорожный. К тому же, 1 мая во время пути от станции Черняховск до Железнодорожного пассажиров будут развлекать артисты проекта «Город-театр», организовав викторину с призами в виде билетов на их представление.

Проект был осуществлен Калининградской пригородной пассажирской компанией в сотрудничестве с Правдинским муниципальным округом в честь 80-летия Калининградской области и Года пассажира в ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru