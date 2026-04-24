В 2026 году Свердловская железная дорога проведет модернизацию 26 железнодорожных переездов на территории Пермского края.

09:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2026 году на Свердловской магистрали предполагается выполнить ремонтные работы и модернизацию 26 железнодорожных переездов в Пермском крае. Работы стартуют с наступлением стабильных плюсовых температур в данном регионе.

Среди запланированных действий – глобальный ремонт переездов, замена преградительных устройств, обновление настилов и асфальтового покрытия в пределах переездов и прочее. Программа по усовершенствованию надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог проводится ежегодно и ориентирована на увеличение безопасности движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

В частности, глобальный ремонт предусмотрен на 5 переездах: на участках Оверята – Курья, Мулянка – Юг, Яйва – Березники-Сортировочная, Кишерть – Шумково и Кутамыш – Селянка. В комплекс работ включена замена шлагбаумов, резинокордовых настилов, направляющих столбиков и автодорожных знаков, асфальтирование проезжей части в пределах переездов. Также в рамках капремонта на переездах Мулянка – Юг и Кишерть – Шумково предполагается провести замену устройств преграждения переездов (УЗП). УЗП препятствуют выезду автотранспорта на пути после срабатывания автоматической переездной сигнализации.

На остальных объектах планируется установить новый резинокордовый настил и обновить асфальтовое покрытие в пределах переездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.