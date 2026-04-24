В первом триместре 2026 года число инцидентов с травмами людей на Дальневосточной железной дороге уменьшилось практически вдвое.

2026-04-24 09:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года на Дальневосточной железной дороге из-за игнорирования правил безопасности получили травмы 5 человек. Согласно данным, это на 44% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Такая информация была представлена во время собрания межведомственной комиссии по предотвращению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В событии участвовали представители ДВЖД, региональных и краевых министерств образования, транспорта, муниципальных управлений, следственных и правоохранительных органов.

Большинство случаев травматизма (4) произошло в Приморском крае, в Хабаровском крае – 1. Главными причинами стали нарушение правил безопасности при пребывании в зоне железнодорожных путей, необоснованная спешка и небрежность, отказ от использования переходных мостов, туннелей и настилов.

На Дальневосточной железной дороге проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасных условий в зоне движения поездов и формированию культуры поведения граждан на объектах инфраструктуры. С начала года железнодорожники провели более 160 рейдов безопасности, а также 110 лекций и бесед.

В предверии летних каникул для учащихся организуются экскурсии и уроки безопасности на железнодорожных предприятиях, включая специализированные вагоны охраны труда. Для обеспечения безопасности граждан проводятся ремонтные работы и модернизация пешеходных переходов через железнодорожные пути, устанавливаются системы световой и звуковой сигнализации, устанавливается дополнительное освещение на пассажирских платформах и перронах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

