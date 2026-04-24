24 апреля "Поезд Победы" начал свое путешествие по станциям, славящимся трудовыми достижениями на Горьковской железной дороге.

24 апреля в Нижнем Новгороде прошло торжественное отбытие мемориального поезда «Поезд Победы», созданного на Горьковской железнодорожной линии в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Событие посетили руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, начальник Приволжского территориального управления ФАЖТ Дамир Фатыхов, замглавы правительства Нижегородской области Владимир Жаров, зампред Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, представители властных структур Нижнего Новгорода, ветераны железной дороги, молодежь и волонтеры магистрали, а также жители столицы Приволжья.

«Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто не щадя своей жизни, защищал нашу Родину. Мы отдаем дань уважения тем, кто в тылу ковал Победу, – строил танки, самолеты, оружие, лечил раненых бойцов. Мы помним, как в кратчайшие сроки были построены протяженные «Волжская рокада» и «Ижевская рокада» с искусственными сооружениями, мостами и тоннелями. Это стало одним из главных подвигов железнодорожников. Горьковская магистраль с первых дней войны стала связующим звеном между фронтом и тылом. Железнодорожники организовали работу станций таким образом, чтобы не прерывалось движение поездов, обеспечение фронта стратегическими резервами и продовольствием, эвакуация мирного населения», – заявил в своем выступлении Сергей Дорофеевский.

В состав «Поезда Победы» включены 2 легендарных паровоза серии Л, а также 6 платформ с экспонатами военной техники, 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет.

Владимир Жаров в своем приветственном обращении подчеркнул важность вклада горьковчан в Великую Победу: «Из Горького к линии фронта по железной дороге доставлялась продукция местных предприятий – грузовые автомобили и бронеавтомобили, артиллерийские орудия и минометы, «Катюши» и многое другое».

Памятный состав отправился в путешествие по всей Горьковской железной дороге. Почти на 30 станциях запланированы торжественные собрания, мероприятия в память и праздничные концерты.

Алексей Антонов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это общая обязанность, долг перед теми, кто отдал свои жизни за свободу и независимость страны.

Конечной точкой его двухнедельного путешествия станет Нижний Новгород, где 8 мая у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественное собрание с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин».

Напоминаем: в 2025 году памятный состав Горьковской магистрали посетил 11 регионов страны и сделал остановки на 47 станциях, где его встретили почти 270 тыс. человек. За время двухнедельного путешествия «Поезд Победы» прошел более 3 тыс. км, был заправлен 44 тоннами угля и 150 кубометрами воды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.