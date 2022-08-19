Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда начал курсировать в составах поездов дальнего следования

2022-08-19 11:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вагонный парк поездов дальнего следования АО «ФПК (дочернее общество ОАО «ЖД») пополнил двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда. При его разработке был изучен российский и международный конструкторский опыт, а также учитывались мнения пассажиров и опыт эксплуатации вагонов-ресторанов предыдущих моделей.

В основе нового вагона-бистро – усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже. Теперь здесь есть не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами. Для комфорта и удобства пассажиров в салоне бистро установлены дополнительная кофе-машина, две ТВ-панели, информационные табло. Кроме того предусмотрены надоконные полки для личных вещей пассажиров и стеллаж для багажа.

Места для пассажиров оборудованы различными зарядными станциями для гаджетов (беспроводные зарядные устройства, розетки и USB-разъемы), светильниками с двухтоновым режимом работы, кнопками вызова официанта. В зоне бара на первом этаже расположены барная стойка, посадочные места, встроена ТВ-панель для трансляции развлекательных программ и настенный планшет с меню.

Для более быстрого обслуживания пассажиров на кухне установлены дополнительные микроволновая печь и посудомоечная машина. Использование пневматической подвески позволило обеспечить плавный ход вагона.

В настоящее время новый вагон-бистро курсирует в составе туристического поезда «В Карелию». До конца текущего года еще пять таких вагонов пополнят составы пассажирских поездов на сети российских железных дорог.

Новые вагоны-бистро для АО «ФПК» производит Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в рамках договора на поставку 3730 вагонов различных типов до 2025 года.

