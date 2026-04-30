Эмиссии в атмосферу на Северной железной дороге уменьшились в I квартале

В период с января по март 2026 года, Северная железная дорога, в ходе своих усилий по снижению негативного влияния на окружающую среду, уменьшила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 1,4% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Это было достигнуто благодаря уменьшению использования угля и мазута в работе железнодорожных предприятий, переходу на более экологичные виды топлива и применению принципов ресурсосбережения.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод уменьшился на 2% благодаря соблюдению технологии обслуживания и эксплуатации, а также использованию биопрепаратов для очистки.

Железнодорожники передали на вторичную переработку 14,6 тонны бумаги, пластика и других отходов. В результате ежемесячной корпоративной акции «Зеленая пятница» в I квартале на СЖД было сэкономлено 14,8 тыс. кВт электроэнергии, 6,7 тонн угля, бензина, дизельного топлива, мазута.

На магистрали постоянно контролируется экологическая обстановка и влияние на нее железнодорожных предприятий. С января по март 2026 года специалисты объединенной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды СЖД провели более полутора тыс. анализов атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, почв, измерений показателей уровня шума и вибрации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.