2026-04-30 09:47
Железнодорожные пути – это не зона для развлечений.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2026 года 39 несовершеннолетних получили травмы на железнодорожных путях, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В общем и целом, за первые три месяца текущего года, ПАО «РЖД» отмечает уменьшение числа случаев травматизма – 328 против 362 в первом квартале 2025 года.

С января по март пострадали 339 человек, из которых 235 погибли, включая 18 несовершеннолетних.

Наиболее частыми нарушениями стали хождение по путям в непредназначенных для этого местах, попытки забраться на платформу или спрыгнуть с нее, нелегальное пребывание или падение с крыши вагона.

Летние каникулы на носу, и у подростков будет больше свободного времени. Родители, обсудите с вашими детьми опасность такого хобби, как зацепинг и повторите с ними правила безопасности на железнодорожных путях. Ведь непродуманный поступок может стоить здоровья и жизни!

 

 

