Свыше 6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку на станциях Горьковского железнодорожного направления в I квартале.

С января по март 2026 года 6,1 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на территории станций Горьковской железной дороги. Это на 5% больше, чем в тот же период 2025 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство из них поступило от пассажиров станций Нижний Новгород (1,3 тыс.), Киров (1,1 тыс.), Казань (566), Ижевск (474) и Казань-Восстание (369).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории станционного комплекса и посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Получить информацию об услугах, подать заявку на сопровождение и помощь, забронировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.