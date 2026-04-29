Корпорация «РЖД» обеспечивает ветеранов Великой Отечественной войны и обитателей осажденного Ленинграда возможностью путешествовать без оплаты.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии празднования Дня Победы хотим напомнить, что уже несколько лет подряд ОАО «РЖД» предлагает бесплатный проезд без ограничения числа поездок для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для жителей блокадного Ленинграда на поездах, которые следуют по всей России (включая «Сапсаны», «Ласточки», «Рускеальский экспресс»).

Каждый из них может взять с собой одного сопровождающего без дополнительной оплаты. Никакие сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги (включая постельные принадлежности и питание) не взимаются.

Ветеранам Великой Отечественной войны уделяется особое внимание на российских вокзалах и ТПУ. Для них предусмотрена бесплатная парковка и размещение в бизнес-залах и залах «Комфорт», помощь с багажом, в том числе при посадке и высадке из поезда.

На период майских праздничных дней в 81-ю годовщину Великой Победы (с 30 апреля по 11 мая) уже оформлено 116 бесплатных билетов для 61 ветерана и 55 сопровождающих. Еще 702 билета на этот период оформлено для 405 жителей блокадного Ленинграда с 297 сопровождающими.

Больше всего билеты приобретаются в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крым.

С 2016 года по инфраструктуре РЖД бесплатно перевезено 19,5 тыс. ветеранов ВОВ и сопровождающих (12 тыс. ветеранов ВОВ и 7,5 тыс. сопровождающих). Кроме того, с начала действия акции (с декабря 2023 года) бесплатным проездом воспользовались более 38,1 тыс. жителей блокадного Ленинграда с сопровождающими (22,8 тыс. блокадников и 15,3 тыс. сопровождающих).