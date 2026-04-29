В период майских торжеств количество электропоездов, следующих по маршрутам Красноярского края, увеличится.

2026-04-29 15:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для комфорта путешественников Красноярской железнодорожной магистрали в периоды с 30 апреля по 3 мая и с 8 по 11 мая, компания «Краспригород» вносит коррективы в график движения пригородных поездов.

В преддверии праздников, 30 апреля и 8 мая, электропоезда будут следовать по пятничному расписанию.

1-2 мая, а также 9-10 мая – как в субботу.

3 и 11 мая – по воскресному расписанию.

Также, в выходные дни будет назначено 6 дополнительных пригородных поездов до Зеледеево, Кемчуга, Снежницы.

Ускоренные электропоезда будут двигаться по специальному расписанию:

  • Красноярск – Боготол – Красноярск: отправление из Красноярска 30 апреля, 8 мая, из Боготола – 3 и 11 мая;
  • Красноярск – Решоты – Красноярск: из Красноярска – 8 мая, в обратном направлении – 3, 11 мая;
  • Красноярск – Иланская – Красноярск (вечерний «экспресс»): из Красноярска 30 апреля, 1 и 9 мая, из Иланского – 1, 9 мая;
  • Красноярск – Мана – Красноярск: 1, 3, 9, 11 мая.

На направлениях Ачинск – Лесосибирск и Решоты – Чунояр график не изменится.

Количество вагонов в пригородных поездах на популярных маршрутах увеличится до 6, 8 и 10.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают путешественников заранее ознакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте ОАО «РЖД», на сайте компании «Краспригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

