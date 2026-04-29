В период майских торжеств количество электропоездов, следующих по маршрутам Красноярского края, увеличится.

Для комфорта путешественников Красноярской железнодорожной магистрали в периоды с 30 апреля по 3 мая и с 8 по 11 мая, компания «Краспригород» вносит коррективы в график движения пригородных поездов.
В преддверии праздников, 30 апреля и 8 мая, электропоезда будут следовать по пятничному расписанию.
1-2 мая, а также 9-10 мая – как в субботу.
3 и 11 мая – по воскресному расписанию.
Также, в выходные дни будет назначено 6 дополнительных пригородных поездов до Зеледеево, Кемчуга, Снежницы.
Ускоренные электропоезда будут двигаться по специальному расписанию:
На направлениях Ачинск – Лесосибирск и Решоты – Чунояр график не изменится.
Количество вагонов в пригородных поездах на популярных маршрутах увеличится до 6, 8 и 10.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают путешественников заранее ознакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте ОАО «РЖД», на сайте компании «Краспригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.