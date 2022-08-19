Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорые пригородные поезда «Орлан» доставят участников и гостей фестиваля «Купец 2.0»

2022-08-19 10:39
Скорые пригородные поезда «Орлан» доставят участников и гостей фестиваля «Купец 2.0»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 и 28 августа, в период проведения предпринимательского фестиваля «Купец 2.0», составность пригородного поезда «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличена с трех до пяти вагонов.

Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» в целях обеспечения транспортной доступности для гостей фестиваля и максимального комфорта в пути следования для пассажиров.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на нашем сайте и в приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru