Скорые пригородные поезда «Орлан» доставят участников и гостей фестиваля «Купец 2.0»

10:39

27 и 28 августа, в период проведения предпринимательского фестиваля «Купец 2.0», составность пригородного поезда «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличена с трех до пяти вагонов.

Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» в целях обеспечения транспортной доступности для гостей фестиваля и максимального комфорта в пути следования для пассажиров.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на нашем сайте и в приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.