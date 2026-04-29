В период майских торжеств на Свердловском железнодорожном узле запланированы экстра рейсы пригородных составов.

В майские праздники и выходные на Свердловской железнодорожной линии произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов. С 29 апреля по 4 мая и с 7 по 12 мая запланированы дополнительные рейсы электропоездов, работающих в выходные, отменяются рейсы, ходящие только в рабочие дни, и меняются дни движения некоторых поездов.
С 29 апреля по 4 мая и с 7 по 12 мая запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42). Обычно они ходят с пятницы по понедельник.
1 и 11 мая запланированы дополнительные электропоезда, которые обычно ходят по субботам и воскресеньям:
11 мая запланированы дополнительные пригородные поезда № 6591 Дружинино – Михайловский Завод (отправление в 10:45) и № 6592 Михайловский Завод – Дружинино (отправление в 15:31).
Также произойдут изменения в расписании некоторых скорых пригородных поездов:
Поезда Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово (№№ 6053/6054/6057), ходящие с понедельника по субботу, перенесены с 11 мая на 10 мая.
Поезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6130/6132/6131) и Керамик – Нижний Тагил (№№ 6447/6461), ходящие только в рабочие дни, отменены на 1 и 11 мая.
Время указано местное. Полная информация обо всех изменениях доступна на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.