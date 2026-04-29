В период майских торжеств на Свердловском железнодорожном узле запланированы экстра рейсы пригородных составов.

14:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В майские праздники и выходные на Свердловской железнодорожной линии произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов. С 29 апреля по 4 мая и с 7 по 12 мая запланированы дополнительные рейсы электропоездов, работающих в выходные, отменяются рейсы, ходящие только в рабочие дни, и меняются дни движения некоторых поездов.

С 29 апреля по 4 мая и с 7 по 12 мая запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42). Обычно они ходят с пятницы по понедельник.

1 и 11 мая запланированы дополнительные электропоезда, которые обычно ходят по субботам и воскресеньям:

№ 6453 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33);

№ 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 19:31);

№ 6481 Полевской – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 20:20);

№ 6482 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (отправление в 09:43);

№ 6441 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (отправление в 07:48);

№ 6442 Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 14:00).

11 мая запланированы дополнительные пригородные поезда № 6591 Дружинино – Михайловский Завод (отправление в 10:45) и № 6592 Михайловский Завод – Дружинино (отправление в 15:31).

Также произойдут изменения в расписании некоторых скорых пригородных поездов:

Дополнительные рейсы № 7051 Екатеринбург – Шаля (время отправления 17:37) запланированы на 30 апреля, 2, 9, 11 мая;

Дополнительные рейсы № 7052 Шаля – Екатеринбург (время отправления 04:38) запланированы на 1, 3, 10, 12 мая;

Рейс № 7053 Екатеринбург – Кузино не будет осуществляться 30 апреля, 2, 9, 11 мая;

Рейс № 7054 Кузино – Екатеринбург не будет осуществляться 1, 3, 10, 12 мая;

Рейс № 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (время отправления 11:55) перенесен с 10 мая на 11 мая;

Дополнительные рейсы № 7089 Екатеринбург – Серов (время отправления 06:35) запланированы на 30 апреля, 1, 8, 11 мая;

Дополнительные рейсы № 7090 Серов – Екатеринбург (время отправления 16:09) запланированы на 30 апреля, 1, 8, 11 мая.

Поезда Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово (№№ 6053/6054/6057), ходящие с понедельника по субботу, перенесены с 11 мая на 10 мая.

Поезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6130/6132/6131) и Керамик – Нижний Тагил (№№ 6447/6461), ходящие только в рабочие дни, отменены на 1 и 11 мая.

Время указано местное. Полная информация обо всех изменениях доступна на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.