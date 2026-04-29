В летнее время увеличится количество рейсов популярного утреннего электропоезда, следующего по маршруту Красноярск – Дивногорск.

Начиная с 1 мая, известный утренний электропоезд Красноярск – Дивногорск, который раньше ходил только по выходным, будет курсировать каждый день, за исключением понедельника. А с 1 июня поезд будет ходить без выходных.

Поезд отправляется со станции Красноярск в 9:09 и прибывает в Дивногорск в 10:16.

Обратный рейс из Дивногорска начинается в 10:26, а прибытие на станцию Красноярск запланировано на 11:29.

Эти изменения в расписании будут действительны до 31 августа.

Для уточнения расписания движения электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на веб-сайте ОАО «РЖД», на веб-сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КраснЖД.