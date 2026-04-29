Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В летнее время увеличится количество рейсов популярного утреннего электропоезда, следующего по маршруту Красноярск – Дивногорск.

2026-04-29 13:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 мая, известный утренний электропоезд Красноярск – Дивногорск, который раньше ходил только по выходным, будет курсировать каждый день, за исключением понедельника. А с 1 июня поезд будет ходить без выходных.

Поезд отправляется со станции Красноярск в 9:09 и прибывает в Дивногорск в 10:16.

Обратный рейс из Дивногорска начинается в 10:26, а прибытие на станцию Красноярск запланировано на 11:29.

Эти изменения в расписании будут действительны до 31 августа.

Для уточнения расписания движения электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на веб-сайте ОАО «РЖД», на веб-сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КраснЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru