Акционерное общество «ФГК» на 37% повысило объемы транспортировки удобрений в полувагонах.

2026-04-29 11:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2026 года в полувагоны АО «ФГК» было загружено 508 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, что на 37% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Глава АО «ФГК» Дмитрий Мурев сообщил, что с января по март было отправлено свыше 7,5 тыс. полувагонов с удобрениями в биг-бэгах.

«В связи с началом аграрного сезона мы увеличили количество предлагаемых полувагонов для перевозки калийных и азотных удобрений для нужд российских аграриев, включая условия сервисных контрактов с некоторыми крупными российскими производителями. Большая часть погрузки удобрений происходит на станциях Московской железной дороги с постоянным круглогодичным сезоном, затем следуют площадки Куйбышевской и Свердловской железных дорог. При перевозке удобрений нашими главными направлениями остаются внутренние отправки – их доля составляет 80%. Большинство поставляется в западные регионы России. В то же время экспорт осуществляется в порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов», – уточнил руководитель АО «ФГК».

Доля химических и минеральных удобрений в общем объеме погрузки в полувагоны АО «ФГК» за первый квартал составила 3%.

