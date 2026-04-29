График движения пассажирских поездов по маршрутам Калининград – Москва и Санкт-Петербург – Калининград претерпит изменения на протяжении нескольких дней в мае.

11:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае 2026 года на Калининградской железнодорожной магистрали в связи с проведением ремонтных и путевых работ на некоторое время произойдет изменение расписания дальнего следования пассажирских поездов, связывающих Калининград с Москвой и Санкт-Петербургом.

В частности, поезд № 30 «Янтарь» на маршруте Калининград – Москва 12, 14, 18, 21, 25 и 28 мая будет отправляться от Южного вокзала на 11 минут раньше – в 12:44 и проследует до станции Чернышеское по измененному расписанию, а 15, 19, 22, 26 и 29 мая отправится на 17 минут раньше – в 12:38.

Поезд № 29 «Янтарь», отправляющийся из Москвы 14, 18, 21, 25 и 28 мая, будет следовать до станции Чернышевское согласно действующему расписанию, а далее – по измененному графику. На Южный вокзал Калининграда «Янтарь» прибудет 15, 19, 22, 26, 29 мая на 27 минут позже – в 15:51.

Поезд № 79 на маршруте Санкт-Петербург – Калининград, отправляющийся из Северной столицы 14, 18, 21, 25 и 28 мая, будет следовать до станции Гусев по текущему расписанию, а затем – по измененному. Время прибытия на Южный вокзал 15, 19, 22, 26, 29 мая в 18:28.

Мы советуем пассажирам, которые планируют отправиться с Южного вокзала и других станций Калининградской железной дороги, учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Всю актуальную информацию можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.