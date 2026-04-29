Более 500 домашних животных, перевезенных без присутствия хозяев, были доставлены на Горьковскую магистраль в первом квартале.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 500 человек воспользовались услугой перевозки домашних питомцев без присутствия хозяев в поездах дальнего следования, которые принадлежат АО «ФПК» и курсируют по Горьковской железной дороге, за период с января по март 2026 года.

Наиболее часто владельцы отправляют в путешествие под присмотром проводников своих кошек и собак, но среди пассажиров также встречаются экзотические виды аквариумных рыб и грызунов. Эта услуга особенно популярна среди жителей Кирова, Нижнего Новгорода, Казани и Ижевска.

Для перевозки допускаются здоровые домашние (комнатные) животные из категорий, которые разрешены для транспортировки в поездах дальнего следования. Документы для перевозки оформляются в специализированных багажных кассах. Во время всего пути питомцы находятся в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. У них есть доступ к еде, воде и лотку.

Вместе с животными необходимо отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки присматривают проводники пассажирских вагонов.

Подробную информацию о правилах предоставления услуги можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы» / «Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.