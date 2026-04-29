Сумма налогов, уплаченных Северной железной дорогой в региональные бюджеты в I квартале, превысила 2,5 млрд рублей.

2026-04-29 10:04
За первый квартал 2026 года предприятия акционерного общества «РЖД», расположенные вдоль Северной железной дороги, внесли в консолидированные бюджеты регионов России 2 млрд 546 млн рублей в виде налоговых платежей.

В течение этого периода в региональные и местные бюджеты Архангельской области было перечислено 646 млн рублей. В бюджеты Вологодской области поступило 524 млн рублей, Республики Коми - 516 млн рублей, Ярославской области - 480 млн рублей, Костромской области - 197 млн рублей, Ямало-Ненецкого автономного округа - 122 млн рублей, Ивановской области - 61 млн рублей.

Дополнительно, подразделения акционерного общества «РЖД», работающие на территории Северной железнодорожной магистрали, внесли в федеральный бюджет России 48 млн рублей в виде страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение своих сотрудников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

