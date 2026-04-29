С 1 мая детская железнодорожная система в Екатеринбурге переходит на летнее расписание.

2026-04-29 09:57
Детская железная дорога в парке Маяковского в Екатеринбурге, известная как Свердловская ДЖД, является единственной в России, функционирующей в течение всего года. Зимой поезда ходят с пятницы по воскресенье и в праздники, а с 1 мая по 30 сентября - ежедневно, согласно летнему расписанию. Первый поезд отправляется со станции Екатеринбург-Детский в 11:00. Последний - в будние дни в 18:28, а в выходные и праздничные дни - в 19:32. Рейсы осуществляются каждый час.

К началу летнего сезона подготовлен парк подвижного состава: три тепловоза и четыре пассажирских вагона, включая один реставрированный ретровагон серии 3Aw Pafawag. Вся техника прошла плановое техническое обслуживание, была проведена мойка кузовов и генеральная уборка салонов. Была осуществлена проверка путевой и станционной инфраструктуры, систем управления движением поездов.

В День Победы на ДЖД будет ходить тематический ретропоезд, возглавляемый редким узкоколейным паровозом. Празднично украшенный состав отправится от станции Екатеринбург-Детский 9 мая в 11:32, 13:08, 14:44 и 16:20, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

