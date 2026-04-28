В первом квартале нынешнего года более 1 млн пассажиров выбрали для путешествий пригородные поезда Северной железнодорожной магистрали.

С января по март 2026 года с пригородными поездами АО «СППК» со станций и остановочных пунктов Северной железной дороги отправилось 1,4 млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем за тот же период 2025 года.

Больше всего пассажиров было перевезено в Ярославской области – 484,9 тыс. человек (+6,2% к январю – марту 2025 года).

Ивановская область стала лидером по росту перевозок, где количество поездок увеличилось на 7,2% (294,2 тыс. пассажиров).

В Архангельской области пригородными поездами воспользовались 272,5 тыс. пассажиров, в Костромской – 144,7 тыс., в Вологодской – 88,7 тыс., в Республике Коми – 51 тыс.

Самыми востребованными маршрутами пригородных перевозок на СЖД в I квартале 2026 года стали Ярославль – Кострома (214,2 тыс. пассажиров), Ярославль – Рыбинск (142,7 тыс.), Ярославль – Александров (115,2 тыс.). Пассажиропоток на направлениях Иваново – Юрьев Польский (+6,6%), Иваново – Кинешма (+6,6%), Иваново – Ковров (+6,7%) также увеличился.

На Северной железной дороге пригородные пассажирские перевозки осуществляют 3 пассажирские компании, из них на АО «Северная пригородная пассажирская компания» пришлось 97,5% перевезенных пассажиров по итогам I квартала 2026 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.